In Beveren loopt er een onderzoek naar een confronterend vechtfilmpje dat momenteel druk op sociale media circuleert. De feiten zijn gefilmd maandagnamiddag op de Grote Markt in Beveren. Twee meisjes zijn betrokken in een verhitte discussie. Er wordt getrokken aan een handtas. Daarop haalt één van de meisjes zwaar uit naar het andere meisje. Het gevecht escaleert helemaal en ook andere personen mengen zich. Het geweld is heel confronterend. Veel omstaanders zijn getuige van het voorval, maar zoals wel vaker gebeurt grijpt er niemand in om het gevecht te stoppen. Integendeel, de meeste omstaanders filmen het incident. Veel details over de feiten zijn er nog niet bekend. De lokale politie van Beveren is wel een onderzoek gestart, dat bevestigt korpschef Leo Mares aan TV Oost Nieuws. De politie is sinds gisteravond op de hoogte. De lokale politie voert het onderzoek in afstemming met het parket van Oost-Vlaanderen. Ondertussen zijn de betrokkenen geïdentificeerd. Het gaat allemaal om personen die niet in Beveren wonen, maar er wel naar school gaan. Het zou gaan om leerlingen van het KA in Beveren. Vorige week dook er een gelijkaardig filmpje op van een incident aan een school in Zottegem.