Op de terreinen van de nieuwe scheldewerven, de scheepswerf van Rupelmonde, brak in de nacht van maandag op dinsdag een zware brand uit. Omstreeks 3u20 werd het vuur opgemerkt door getuigen. Zij zagen grote vlammen en een felle rookontwikkeling op het terrein, maar konden niet zien wat er juist in brand stond. Bij aankomst van de brandweer van Kruibeke en Temse bleek dat een oude boot, die was omgevormd tot verblijfsruimte/refter/kleedkamer, volledig in brand stond. De brandweer had het vuur al bij al snel onder controle, maar het nablussen nam heel wat tijd in beslag. Het gebouw brandde volledig uit. Normaal was er niemand aanwezig in het gebouw, maar de hulpdiensten namen het zekere voor het onzekere en doorzochten het gebouw grondig, op zoek naar eventuele slachtoffers. Die werden vooralsnog niet aangetroffen. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. Of er een verband is met de brand in Steendorp, even voordien en amper twee kilometer verder, is niet duidelijk.