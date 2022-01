Bij de firma Lanxess in Kallo in de Waaslandhaven zijn vanmiddag twee gewonden gevallen bij een arbeidsongeval. Wat er precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Maar het ongeval zou zich hebben voorgedaan aan een glasoven. Daaruit zou een aanzienlijke hoeveelheid gesmolten glas gestroomd zijn. Twee personen hebben daarbij een rookvergiftiging opgelopen. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand is momenteel nog niks bekend. De hulpverleningszone Waasland kwam meteen ter plaatse. Bij Lanxess in Kallo wordt glasvezel vervaardigd.