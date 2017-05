In Aalst zijn er het voorbije lange weekend verschillende inbraken gepleegd in een aantal kelders in een flatgebouw in de Raffelgemstraat. Een buurt-bewoner had op het ogenblik van de inbraken twee mannen opgemerkt met werk-materiaal. Door hun verdachte houding werd al snel de link gelegd naar de inbraken. De politie werd verwittigd en na intensief speurwerk zijn er vijf verdachten opgepakt. Ze zijn allemaal afkomstig uit Aalst en hun leeftijd varieert van 19 tot 30 jaar. De vijf zijn vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en het parket heeft hun aanhouding gevraagd. Wat er precies uit de kelders is gestolen wordt nog volop onderzocht.