In Aalst is de mondmaskerplicht nog maar eens verlengd. Tot 30 juni zal iedereen ouder dan 12 jaar in de bebouwde kom van Aalst verplicht een mondmasker moeten dragen. Alleen in parken mag het afgezet worden. Oppositiepartij sp.a reageert verontwaardigd, want op de gemeenteraad van vorige week, is daar niets over gezegd. Ook in alle deelgemeenten van Aalst geldt de mondmaskerplicht. Ook in het zeer landelijke Moorsel. De mensen begrijpen de strenge regel.