In de Groenstraat in Schendelbeke, bij Geraardsbergen, is deze namiddag een garage uitgebrand. De kinderen die op dat moment alleen thuis waren, raakten gelukkig niet gewond. De brandweer werd iets voor drie uur opgeroepen voor een brand in de Geraardsbergse deelgemeente. De garage van een huis stond in brand. Het vuur kon snel geblust worden, maar de inboedel is volledig in vlammen opgegaan. De brandweer kon wel verhinderen dat het vuur oversloeg op de woning, waar op dat moment enkele kinderen aanwezig waren. De woning is onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.