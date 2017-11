TV Oost Nieuws van woensdag 8/11/2017

Herman Leemans, oud-directeur en bezieler van De Horizon, een school voor buitengewoon onderwijs in Aalst is zondag om het leven gekomen in Marokko. Hij is verongelukt met een quad, een motor op 4 wielen. Leemans verhuisde na zijn pensioen van Aalst naar Oostende. Hij was in Marokko om er vandaag zijn 81ste verjaardag vieren. Maar het heeft helaas niet mogen zijn.