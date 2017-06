TV Oost Nieuws van donderdag 8/7/2017

Een dievenbende heeft vannacht wel heel bruut geweld gebruikt in Steenhuize-Wijnhuize, een deelgemeente van Herzele. Aan een fietsenwinkel hebben ze een granaat doen ontploffen. Nadien zijn ze via een gat in het dak aan de haal gegaan met 23 dure fietsen. Ook in Ophasselt, dat is dan weer een deelgemeente van Geraardsbergen ontplofte aan een tuincentrum een granaat. Het is nog niet duidelijk of de diefstal daar mislukt is, of die ontploffing als afleidingsmanoeuvre moest dienen.