Er zijn nog altijd heel weinig details bekend over het verdachte overlijden in Bavegem, deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem. In de late namiddag werd daar gisteren een lichaam gevonden in een huis. Het is nu zeker dat het slachtoffer een man is. Maar het parket heeft op dit moment heel weinig aanwijzingen die kunnen leiden tot de identiteit van de man. Het onderzoek loopt nog volop. Ook over de doodsoorzaak worden nog geen details bekend gemaakt. Volgens buren kreeg de man vaak bezoek van personen die altijd even verderop parkeerden. Dat zou kunnen wijzen op drugshandel, maar ook dat wil het parket van Oost-Vlaanderen niet bevestigen.