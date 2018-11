TV Oost Nieuws van 6 november 2018

Vijf dagen lang wordt er zware hinder verwacht bij de postbedeling in onze streek. De vakbonden van bpost starten vanaf vanavond een hele week lang met acties in onze provincie. Morgen wordt er gestaakt in de sorteercentra, donderdag is het aan de transporteurs, vrijdag leggen de postbodes het werk neer en ook volgende week zijn er nog acties. Het is een protestactie tegen de toenemende werkdruk. De vakbonden nemen zelfs het woord slavernij in de mond.