TV Oost Nieuws van 5 januari 2018

De supermarkt Lidl op de Gentsesteenweg in Wetteren is vanochtend in allerijl ontruimd na een brandalarm. Alle klanten moesten onmiddellijk hun boodschappen achterlaten en naar buiten vluchten. Ook al het personeel moest de zaak verlaten. De brandweer stelde vast dat het alarm was afgegaan door een probleem met de microgolfoven in de personeelsruimte. Schade is er niet. Na een half uur kon de supermarkt weer gewoon open en kon iedereen dus weer naar binnen.