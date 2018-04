TV Oost Nieuws van 5 april 2018

Niet langer zonnepanelen, maar zonnespiegels of zonneparabolen zijn de toekomst. Het is een nieuwe vorm van hernieuwbare energie, waar de Vlaamse Regering bijna 820.000 euro voor vrijmaakt. Er komen drie proefprojecten, waaronder één in onze regio, bij het chemisch bedrijf ADPO in de Waaslandhaven. Zonnespiegels of zonneparabolen brengen alle energie samen op één punt. Vanuit dat punt is het een pak makkelijker en ecologischer om bijvoorbeeld stoom op te wekken. En dat is nu net iets wat ze bij ADPO in de Waaslandhaven willen doen.