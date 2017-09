TV Oost Nieuws van 4 september 2017

Op vrijdagavond stond in Sint-Niklaas ook het Villa Pace-festival op het programma. Zo'n 18.000 mensen zakten af naar de Grote Markt voor kleppers als Milow en The Levelers. Ook de luchtballons zouden op vrijdagavond al opstijgen, maar dat ging niet door omwille van de weersomstandigheden. Wat wel kon plaatsvinden was de zogenaamde Nightglow, en dat is een feeëriek schouwspel.