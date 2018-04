TV Oost Nieuws van 4 april 2018

In Herdersem, een deelgemeente van Aalst, zijn zes verwaarloosde pony's aangetroffen. Een vrouw vond de dieren in een stal na een melding uit de buurt. Het is niet de eerste keer dat de eigenaar in het TV oost nieuws komt voor verwaarlozing van zijn dieren. Vorig jaar werden zes van zijn pony's al naar een opvangcentrum in Ninove gestuurd omdat ze er zo slecht aan toe waren. Voor 6 andere pony's beloofde de eigenaar toen goed te zullen zorgen. Maar die belofte komt hij dus duidelijk niet na