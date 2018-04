TV Oost Nieuws van 3 april 2018

Nog niet iedereen die langs de Schelde, de Dender of de Durme woont is veilig voor overstromingen. De werken die daarvoor moeten zorgen, het zogenaamde Sigmaplan, zijn ondertussen zogoed als halfweg. Onlangs is nog de ringdijk in de Bunt van Hamme geopend. Binnenkort gaan er ook in Temse werken van start.