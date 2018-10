TV Oost Nieuws van 29 oktober 2018

De kans is groot dat er volgende week vrijdag een Witte Mars zal gehouden worden in Aalst. Op die dag herdenken de Aalstenaren al voor de 33ste keer de aanslag van de Bende Van Nijvel op de Delhaize in Aalst. Via sociale media roept men nu op om een Witte Mars tegen het falend justitiebeleid te houden door de Aalsters binnenstand. De mars zal om zeven uur savonds vertrekken vanop de Grote Markt. Vooral door de film 'Niet Schieten' vinden veel Aalstenaars dat er actie moet ondernomen worden om het onderzoek levendig te houden.