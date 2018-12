TV Oost Nieuws van 28 november 2018

70 tot misschien wel 75.000 duizend mensen, zoveel hebben er vandaag in Brussel meegestapt of gefietst in de klimaatmars Claim the Climate. Nog nooit eerder bracht het klimaat zoveel mensen op de been in ons land. Een 30-tal betogers vertrok deze ochtend met de trein in Sint-Niklaas. Als we nu niets doen, dan verzuipt het Waasland in de toekomst, wisten ze ons te vertellen.