TV Oost Nieuws van 26 mei 2017

Het mag dan wel Onze Lieve Heer Hemelvaart zijn, in Lebbeke vieren ze vandaag Maria. En die Maria-processie staat traditioneel in het teken van het ontstaan van de plaatselijke parochie. Nu ja, zo groot is de traditie nu ook weer niet want het is nog maar de derde editie van de tocht in haar huidige vorm. De huidige Mariaprocessie is eigenlijk een samensmelting van 2 oudere processies.