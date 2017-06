TV Oost Nieuws van 26 juni 2017

De stad Sint-Niklaas is financieel gezond en dat ondertussen al voor het derde jaar op rij. Dat blijkt uit cijfers waarmee de stad vandaag naar buiten kwam. Sint-Niklaas heeft nu twintig en een half miljoen euro op reserve staan. In 2014 was dat nog 3,5 miljoen euro. In 2016 boekte Sint-Niklaas 2 miljoen euro winst. Het stadsbestuur is zo bezig met een financiële buffer op te bouwen voor de komende jaren. Dat de stad zo'n mooie cijfers kan voorleggen heeft ze danken aan enkele stevige maatregelen die in 2014 werden genomen.