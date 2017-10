In het federale parlement heeft de onderzoekscommissie voor terreurbestrijding haar aanbevelingen besproken. Daarmee komt een einde aan de werkzaamheden van de commissie, negentien maanden na de aanslagen in Zaventem en Brussel. Eén van de meeste opmerkelijke aanbevelingen in het eindverslag is een standaard uitbreiding van de hulpverleningsuitrusting, voor gebruik bij zwaargewonde slachtoffers.