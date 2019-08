Vrienden en familie van Kayleigh Leemans, het meisje dat zondagnacht om het leven kwam bij een ongeval in Nieuwerkerken, blijft achter met veel vragen. Had de autobestuurder gedronken? En mocht de vrachtwagen waartegen de vier tieners zijn gebotst daar staan of niet? Toch heeft het weinig zin ons te focussen op de vrachtwagenchauffeur, vindt burgemeester Christoph D'Haese. Het is volgens hem vooral de autobestuurder die in de fout is gegaan.