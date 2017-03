TV Oost Nieuws van 2 maart 2017

CD&V wil de burgerdienst opnieuw invoeren. De burgerdienst werd in 1994 afgeschaft en was een alternatief voor de militaire dienstplicht. Jongeren gingen dan bijvoorbeeld voor een tijd bij de brandweer of de civiele bescherming werken. Nu wil CD&V de jongeren vooral inzetten in de sociale, culturele sector om op die manier de verantwoordelijkheidszin van de jongeren te verhogen. Ze zouden zelf kunnen kiezen of ze na hun middelbare studies zo’n dienst doen. Het project zou zo’n 6500 euro kosten per jongere. Te veelvolgens Vlaams N-VA parlementslid Marius Meremans uit Dendermonde.