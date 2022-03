Bram Willems, de man van 30 uit Haaltert die sinds zaterdag vermist was, is veilig en wel teruggevonden. Dat laat de politie weten. Zes dagen geleden had de man zijn woning verlaten. Hij werd de ochtend daarop nog gezien in een supermarkt in Denderwindeke, maar daarna ontbrak elk spoor. Op sociale media kwamen wel berichten binnen dat hij nog was gespot aan de kerk van Nieuwenhove bij Geraardsbergen. Maar vanmiddag is hij dus veilig en wel teruggevonden. Waarom de man enkele dagen spoorloos was, is niet bekend.