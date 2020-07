TV Oost Nieuws van 17 juli 2020

Nu het aantal coronabesmettingen al voor de achtste dag op rij de hoogte ingaat, pleiten heel wat experts ervoor om op lokaal niveau in te grijpen. En dat doet ook waarnemend gouverneur Didier Detollenaere. Zo hoeft niet meteen het hele land opnieuw in lockdown. Al is het dan wel belangrijk dat er correcte cijfers beschikbaar zijn en die zijn er nu niet. Voorlopig stijgen de cijfers vooral in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. Maar ook hier bij ons gaan de cijfers op sommige plaatsen opnieuw de hoogte in. Opvallend is dat ook heel wat jongeren besmet raken.