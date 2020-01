In een huis in de Passtraat in Sint-Niklaas is deze namiddag het lichaam gevonden van de bewoner, een man van 67. De hulpdiensten werden rond half vier opgeroepen nadat een postbode alarm sloeg. Die had de bewoner al enkele weken niet meer gezien en de brievenbus puilde uit met post. Ook de buren zouden de bewoner, die naar verluidt erg teruggetrokken leefde, al van voor Kerstmis niet meer gezien hebben. Toen de brandweer de woning binnen drong, troffen ze zijn lichaam aan. Er wordt nog onderzocht of er mogelijk kwaad opzet in het spel is, of dat het gaat om een natuurlijk overlijden.