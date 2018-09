TV Oost Nieuws van 13 september 2018

De problemen met transmigranten op weg naar Engeland situeren zich ook niet langer alleen langs de snelwegparkings. Zo zouden er deze morgen zes illegalen uit een vrachtwagen zijn gesprongen in de Kalkenstraat in Buggenhout. Toen de chauffeur een kijkje ging nemen, sloegen de illegalen op de vlucht. Eén persoon werd later aangehouden in de kasteelstraat. De man, vermoedelijk afkomstig uit Eritrea, is ondertussen overgedragen aan de dienst vreemdelingenzaken. Die zal nu beslissen wat er met de man moet gebeuren.