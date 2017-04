TV Oost Nieuws van 13 april 2017

Nog in Sint-Niklaas, in de Truweelstraat, is afgelopen nacht een café uitgebrand. Het gaat om het bekende café Den Oud Strijder. Op het moment van de brand was het café gesloten. De buren hebben de brand opgemerkt. Eén dag na de feiten blijkt dat de schade groot is. Door de vlammen is een groot deel van het meubilair en de benedenverdieping verwoest. Ook een aanpalende woning liep schade op.