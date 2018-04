Er is te weinig volk bij de lokale politie en de vacatures geraken maar moeilijk ingevuld. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie. Een personeelstekort van tien procent of meer is geen uitzondering en de zoektocht naar geschikt personeel duurt soms heel lang. In de politiezone Kruibeke/Temse bijvoorbeeld zijn ze al sinds de politiehervorming eind jaren '90 op zoek naar zes hoofdinspecteurs.