TV Oost Nieuws van 11 mei 2019

In Sint-Gillis-Waas heeft gistermiddag een zware brand gewoed in een schuur. Het vuur was zo hevig, dat de rookpluim kilometersver te zien was. De vlammen ontstonden wellicht bij slijpwerken in een stal achter de woning. De brand kon zich in een mum van tijd uitbreiden omdat er veel brandbaar materiaal en ook brandstof voor landbouwvoertuigen lag opgeslagen. Er ontploften ook enkele gasflessen. De brandweer kon de paarden, die in een naastgelegen stal stonden, in veiligheid brengen en voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. Maar de schuur is volledig verloren.