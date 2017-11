TV Oost Nieuws van 10 november 2017

Burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen zegt machteloos te staan tegenover de uitwijzing van een Russisch gezin dat lange tijd verbleef in z'n stad. Het gezin, waarvan de dochter Belgische kampioen schaken is, voert al sinds 2011 een juridische strijd voor een verblijfsvergunning. Dinsdagavond werden ze uit hun huis in Geraardsbergen gezet. Ze werden even opgevangen in het ziekenhuis van Zottegem, maar ook daar zijn ze vertrokken. Het gezin weigert een overplaatsing naar een opvangcentrum van Fedasil en leeft nu in de illegaliteit.