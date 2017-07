TV Oost Nieuws van 10 juli 2017

In de Dendermondse deelgemeente Baasrode is vannacht een leegstaande villa van het OCMW uitgebrand. Buurtbewoners sloegen alarm toen de vlammen al door het dak gingen. De brand is ontstaan door een smeulende sigaret. Volgens de politie hangen er regelmatig jongeren rond in de villa. Ook gisteravond was dat het geval. Het OCMW van Dendermonde had plannen om de villa af te breken. Door de brand is die nu al zo goed als volledig vernield. De brandweer moest deze morgen opnieuw uitrukken omdat het vuur weer was opgelaaid.