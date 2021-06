Een vrouw uit Sint-Niklaas die sinds gisteravond was vermist, is na een urenlange zoektocht levend teruggevonden. Omdat de oudere dame slecht te been was en ook met mentale problemen kampte, werd de verdwijning meteen als zeer onrustwekkend bestempeld. De lokale politie van Sint-Niklaas ging met meerdere ploegen op zoek naar haar. Ze kregen daarbij ook luchtsteun van de politiehelikopter. Die vloog afgelopen nacht urenlang over Sint-Niklaas en de ruime omgeving, iets wat door heel wat inwoners is opgemerkt. Rond half vijf kon de politiehelikopter de vermiste vrouw lokaliseren in de Molenbeek aan de Marktstraat in Belsele. De hulpdiensten konden het slachtoffer al snel uit het water redden. Ze was onderkoeld en werd overgebracht naar het ziekenhuis.