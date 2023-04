861.000 euro. Da's de prijs die Wegen en Verkeer vorig jaar heeft moeten betalen om alle sluikstort langs de Oost-Vlaamse snel- en gewestwegen op te ruimen. Want daar wordt nog altijd massaal veel afval gedumpt. Vorig jaar ging het om 256 ton, na de provincie Antwerpen het meeste in heel Vlaanderen. Vooral op carpoolparkings en minder zichtbare plaatsen zoals bruggen wordt nog veel gesluikstort. Onder meer de Ooiebrug in Dendermonde blijkt een echte hotspot te zijn. Goed nieuws is wel dat jaar na jaar steeds minder afval opgeruimd moet worden. Tien jaar geleden zaten we nog rond de 300 ton. Nu is dat dus een goeie vijftien procent minder.