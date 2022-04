In Appels bij Dendermonde is vanochtend vroeg een woning helemaal in vlammen opgegaan. Om een nog onbekende reden brak er brand uit in een woning in de Koebosstraat. Het gezin, een moeder met twee kinderen, kon tijdig ontkomen. Ze moesten wel naar het ziekenhuis worden overbracht omdat ze heel wat rook inademden. Hun huis is volledig verwoest. Het gezin zal worden opgevangen in een noodwoning.