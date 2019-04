TV Oost Nieuws en Vincenzo De Jonghe spelen rol in fabelachtige nieuwe Canvasreeks Fiskepark

Geloof het of niet. Een half jaar nadat ze in werking moesten treden, zijn de lokale trajectcontroles in Sint-Niklaas nog altijd niet actief. De twee trajectcontroles van de stad in de Hoge Bokstraat en de Bellestraat werken wel, maar door een fout in de software kunnen er nog geen processen-verbaal worden opgemaakt. Het is ook niet duidelijk wanneer de camera's wel naar behoren zullen werken en snelheidsduivels eindelijk beboet gaan worden.