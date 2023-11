Ook oppositiepartijen Saman voor Kruibeke in Kruibeke en Groen in Beveren laten van zich horen. Laat ons de fusieplannen gewoon on hold zetten tot na de verkiezingen, zeggen de fracties. Want het getouwtrek tussen Oost-Vlaanderen en Antwerpen toont aan dat het hele dossier slecht is voorbereid. De inwoners van de gemeenten hebben aan deze knoeiboel geen boodschap, zegt oud-burgemeester van Kruibeke Jos Stassen.