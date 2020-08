In Ninove zal er volgend jaar geen carnaval zijn. Dat heeft het stadsbestuur deze middag beslist in samenspraak met alle carnavalsinstanties. De stad en de carnavalisten gooien de handdoek. Volgens hen is er maar weinig hoop dat carnaval begin volgend jaar onder normale omstandigheden kan gevierd worden. De veertig groepen hebben dan maar beslist om Carnaval Ninove, dat normaal eind februari plaatsvindt, te annuleren. Dat wil zeggen dat er geen stoet komt en dat ook alle evenementen zoals de wortelverbranding niet kunnen doorgaan. De stad hoopt nog iets alternatiefs te kunnen organiseren, maar wat dat precies zal zijn is nog niet duidelijk. Carnaval Ninove is, na het carnaval in Aalst, het grootste carnavalsfeest van de regio.