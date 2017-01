Dat een ambulance of brandweerwagen het juiste adres niet vindt komt vaak voor. Dat vernemen we bij het hulpcentrum van Oost-Vlaanderen in Gent. Cijfers daarover heeft het noodcentrum niet, maar operatoren worden er regelmatig mee geconfronteerd. De centrale hamert er dan ook op dat het belangrijk is om zeer duidelijk te zijn als je een noodoproep doet. En als je weet dat jouw huisnummer niet duidelijk te lezen is, wacht je de hulpdiensten best buiten op.