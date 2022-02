TV Oost en Oilsjt Mjoeziek vieren samen Aalst Carnaval met 2 wervelende carnavalshows

Als u dan toch van plan bent om in Aalst carnaval op café te gaan vieren, dan hebben wij nog een interessante website voor u. De Kaffeikeskoort. Dat is een interactieve kaart waarop u kan zien of uw favoriete café open is. En of het nog niet volzet is? Dat moet ervoor zorgen dat de cafeekescarnaval in Aalst goed kan verlopen. Het is een idee van etisch hacker Inti De Ceukelaire.