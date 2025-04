TV Oost bundelt enkel goed nieuws in nieuw weekoverzicht 'Vandeweek'

Wat nieuws uit eigen huis. Dit weekend kan u hier bij ons kijken naar ons gloednieuw weekoverzicht 'Vandeweek'. Het wordt een eigenzinnig weekoverzicht waarin we terugblikken op de positieve verhalen van de voorbije week. Het gaat over bijzondere mensen en mooie initiatieven. En we hebben ook aandacht voor kunst en cultuur. Het programma loopt morgenochtend vanaf 9 uur, en dat een heel weekend lang. Désirée, Elouise en Stavros zullen Vandeweek presenteren.