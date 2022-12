Turnkring Aalst duizelt van verhoogde huurprijzen sportzalen

Naar Aalst dan, want daar is de Koninklijke Turnkring bezorgd over de stijgende tarieven die het stadsbestuur gaat doorvoeren voor het huren van hun sportzalen. Voor de turnclub zou dat neerkomen op zo'n 35.000 euro per jaar. Onbetaalbaar volgens de club en niet iets dat ze uit lidgelden kunnen terughalen. Maar de stad zegt dat het niet anders kan dan de tarieven verhogen. Door de vele investeringen van de voorbije jaren in sportinfrastructuur, en door de stijgende werkingskosten.