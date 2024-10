Turkse moskeevereniging in Zele dient klacht in tegen campagnefilmpje van Vlaams Belang

De Turkse moskeevereniging in Zele heeft klacht ingediend bij de lokale politie tegen de het lokale Vlaams Belang. De partij publiceerde eerder deze week een campagnefilmpje voor de gemeenteraadsverkiezingen. In dat filmpje hebben ze het over het terugdringen van radicalisering. Maar tijdens die passage wordt de moskee in Zele expliciet in beeld genomen. En daar is totaal geen enkele reden toe, zegt de moskeevereniging. Ze dienen dus klacht in en vragen om het filmpje offline te halen.