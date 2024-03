Wie plannen heeft om een pelgrimstocht te maken naar Santiago de Compostella, die kan dat sinds kort ook door onze streek doen. Het Vlaamse Compostelagenootschap heeft de Via Tenera toegevoegd aan haar aanbod, een naam die verwijst naar de Dender. Starten doe je in Nederland, in Breda of Bergen-Op-Zoom. In Antwerpen kan je dan kiezen of je via Oost-Vlaanderen stapt of fietst, of via Brussel. Wie voor de Via Tenera kiest, stapt richting Temse. Daarna gaat het richting Dendermonde, Aalst, Ninove en Geraardsbergen. Daarna wandel je naar de Franse grens richting Valenciennes. Elk jaar maken meer dan 1.000 mensen de tocht naar Santiago de Compostella.