Tupperware vraagt bescherming tegen schuldeisers en zoekt een overnemer

De Tupperware fabriek in Aast blijft voorlopig draaien, en dat op zijn minst nog voor vier maanden. Dat heeft het personeel vanmiddag te horen gekregen van de directie van het moederbedrijf, in de Verenigde Staten. Volgens de vakbond zijn er ook garanties dat de lonen doorbetaald worden. Het moederbedrijf gaat in de tussentijd op zoek naar een overnemer en werkt tegelijkertijd ook aan een herstelplan om de verkoop van Tupperware-producten opnieuw aan te zwengelen. Bij Tupperware in Aalst werken ruim 240 productiemedewerkers. Bij Tupperware General Services, waar aan onderzoek en ontwikkeling wordt gedaan, gaat het om nog eens 44 medewerkers. Ondanks de uitleg van het moederbedrijf, blijft de onzekerheid bij de werknemers groot, zo laat de vakbond nog weten aan onze redactie.