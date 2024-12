De Tupperware-fabriek in Aalst gaat dan toch dicht. De vakbonden kregen dit vanmiddag te horen na een overleg met het bedrijf. Na 8 januari sluit de fabriek definitief de deuren. Er werken nog zo'n 170 arbeiders en 125 bedienden in Aalst. In september vroeg het Amerikaanse moederbedrijf bescherming tegen schuldeisers. De fabriek in Aalst bestaat al sinds 1961.