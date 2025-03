Tunnel naar schuilkelder aangetroffen tijdens graafwerken Grote Markt Sint-Niklaas

Bij graafwerken op de Grote Markt in Sint-Niklaas is een bijzondere ontdekking gedaan. Arbeiders zijn er op een historische tunnel gebotst. Die leidt naar de ingang van een schuilkelder uit de Koude Oorlog, rond de jaren 1950. De kelder bevindt zich onder de linkervleugel van het stadhuis. De tunnel, die vol water stond, is ondertussen leeggepompt. De vondst heeft geen invloed op de verdere vooruitgang van de werken. De tunnel zal worden behouden en dichtgemesteld. De stad hoopt nog altijd dat de markt tegen augustus klaar is.