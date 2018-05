Het vaarseizoen is opnieuw aangebroken. In Lokeren gaat dat traditioneel van start met de tweedehands botenmarkt, maar uitzonderlijker is de reünie van een negentigtal jachten, in de Durmehaven in het centrum van de stad. Lokeren is dit jaar door de Vlaamse Vereniging voor Watersport uitgekozen als verzamelplaats van dit gebeuren, en dat is geen toeval, want de stad had zichzelf dit jaar ook al omgedoopt tot Waterstad 2018.