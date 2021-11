Tuchtprocedure opgestart tegen VB'er uit Waasmunster

Aan Schrijberg op de grens van Sinaai met Belsele is vanochtend een tweewoonst vernield door een uitslaande brand. De bewoonster van de bovenverdieping was net één van haar kinderen gaan wegbrengen. Toen ze terugkeerde met haar ander kind stond de flat in lichterlaaie. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar op dat moment was de brand al uitslaand. Uiteindelijk brandde de hele bovenverdieping uit, de benedenverdieping liep vooral veel waterschade op. De vrouw en haar kind konden op eigen kracht ontkomen, maar ademden heel wat rook in en verkeerden ook in shock. Ze werden naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend.