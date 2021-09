Tshimanga speelt oefenwedstrijd met Waasland-Beveren

En dan naar de turnhal, want de Koninklijke turnkring van Aalst trekt in november met maar liefst 7 gymnasten naar het wereldkampioenschap tumbling in Azerbeidzjan. Als het daar geraakt tenminste. Want de reis kost de club zo'n 30.000 euro. Geld dat de club niet heeft, en hoopt op te halen via sponsors. De tumblers van Aalst behoren tot de Belgische top. Dat er nu 7 van hen naar het WK mogen is echt wel uitzonderlijk.