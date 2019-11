De bewaakte vrachtwagenparking in de Waaslandhaven, die normaal gezien over enkele weken moest opengaan, zal pas ten vroegste eind volgend jaar klaar zijn. Er zijn problemen met de vergunningen. Daardoor moeten truckers nog minstens een jaar langer langs de kant van weg parkeren en rusten, met de nodige overlast tot gevolg. De bermen in het havengebied liggen er vaak erg vuil bij.